أقدمت السلطات الولائية على هدم ست بنايات في طور الإنجاز بحي الشعاوة ببلدية الخرايسية غرب العاصمة، بسبب عدم حيازة ملاكها على رخصة بناء، في حين ندد السكان المتضررون من عملية الهدم ، بما قامت به المصالح المعنية وطالبوا بالتدخل العاجل لوالي العاصمة. جاءت هذه العملية إثر بناء مساكن دون حيازة أصحابها على أي رخصة أو سند قانوني وسط احتقان كبير لدى سكان الحي الذين رفضوا القرار قطعا.



وحسب بعض قاطني المنطقة، فإن المالك الأصلي لقطعة الأرض باعها للسلطات المعنية من أجل إنجاز الطريق السريع الرابط بين خرايسية وزرالدة، وبعد انتهاء أشغال الطريق، لاحظ هذا الأخير أن هناك قطع لم تشملها العملية، فقام ببيع القطع الباقية مرة ثانية لهؤلاء. من جهة أخرى، أبدى السكان المتضررون امتعاضهم بسبب قرار السلطات المحلية القاضي بتهديم البنايات دون سابق إنذار بحجة عدم امتلاكهم لرخصة بناء. وأكدت إحدى العائلات أنها قامت بإيداع ملف سكنها منذ فترة من أجل الحصول على رخصة بناء، إلا أن مصالح البلدية لم تأخذ ملفهم بعين الاعتبار. وطالبت العائلات المتضررة رئيس بلدية الخرايسية بتقديم أسباب مقنعة لعملية الهدم المفاجئ، كما ناشدت العائلات تدخلا سريعا لوالي العاصمة.



