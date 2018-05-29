عاد المنتخب التونسي من بعيد وحول تخلفه الإثنين أمام مضيفه البرتغال، بطل أوروبا بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2، وذلك في لقاء ودي أقيم في براغا ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 جوان.

وبدا المنتخب البرتغالي الذي خاض اللقاء دون نجمه المطلق كريستيانو رونالدو لارتباطه مع ريال مدريد الإسباني بنهائي دوري أبطال أوروبا (فاز السبت على ليفربول الإنجليزي 3-1)، في طريقه للخروج فائزا من مواجهته مع ضيفه الإفريقي بعد تقدمه عليه بهدفي اندري سيلفا (22) وجواو ماريو (34).

لكن رجال المدرب نبيل معلول رفضوا الاستسلام وعادوا إلى أجواء اللقاء سريعا بتقليصهم الفارق عبر أنيس البدري (39)، ثم نجحوا خلال الشوط الثاني في إدراك التعادل بفضل البديل فخر الدين بن يوسف (64).

وتخوض تونس مباراتين استعداديتين أخريين في الأول من جوان ضد تركيا، وفي التاسع منه ضد إسبانيا، قبل أن تبدأ مشوارها في المونديال الروسي ضد إنجلترا في 18 جوان ضمن المجموعة السابعة الصعبة التي تضم أيضا بلجيكا وبنما.

أما البرتغال، فتلعب ضد بلجيكا والجزائر في 2 و7 جوان قبل بدء مشوارها ضد جارتها إسبانيا في 15 منه ضمن المجموعة الثانية التي تضم الجار المغربي أيضا وإيران.