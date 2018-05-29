نفت الخارجية السعودية رواية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن احتجازها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الرياض في نوفمبر الماضي، واعتبرت إن كلامه غير صحيح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله: "إن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي أف أم التلفزيونية" عن أن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صرح أن التدخل الفرنسي سمح لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، من مغادرة الرياض، بعد أن قضى فيها أياما وهو في الاحتجاز.