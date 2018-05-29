كشفت دراسة جديدة أن الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف لأنه يسرع شيخوخة الدماغ.

وربطت دراسات سابقة بين الاكتئاب والقلق وزيادة خطر الإصابة بالخرف، لكن دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ساسيكس تشير إلى أن الاكتئاب يسرع الشيخوخة ما قد يؤدي لاحقا للإصابة بالخرف.

وحلل الباحثون 34 دراسة سابقة، شملت 71 ألف شخص، بعضهم يعانون من الاكتئاب، وآخرون يعانون أعراض الإصابة به.

ووجد الباحثون علاقة قوية بين الاكتئاب وشيخوخة الدماغ، بما في ذلك فقدان الذاكرة والوظائف الإدراكية ومعالجة المعلومات، وهذه هي الدراسة الأولى التي تربط بين الاكتئاب والوظيفة الإدراكية.

ويقول معدو الدراسة إن النتائج مهمة في ما يتعلق بتحسين التشخيص المبكر للخرف، والذي يستغرق عقودا عدة قبل التمكن من تشخيصه.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، الدكتورة داريا غيسينا، من جامعة ساسيكس: "يجب أن تعطي هذه النتائج الحكومة المزيد من الأسباب لأخذ قضايا الصحة العقلية على محمل الجد".

وأكدت غيسينا قائلة: "نحن بحاجة إلى حماية الصحة العقلية لكبار السن، وتوفير خدمات دعم قوية للذين يعانون من الاكتئاب والقلق من أجل الحفاظ على وظيفة الدماغ في وقت لاحق من الحياة".