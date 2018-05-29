صفّف نشطاء، آلاف أزواج الأحذية أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، للفت أنظار العالم إلى معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت الحركة الاحتجاجية اللافتة مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد أمس الإثنين، حيث صفّف النشطاء 4 آلاف و500 زوج من الأحذية أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان "جان راي"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ودعا المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان "حياة الفلسطينيين مهمة"، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى "وضع حد لظلم الدولة الصهيونية، وحماية حق الحياة للفلسطينيين". كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها القمعية والتعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة "أفاز" المدنية، صاحبة المبادرة: "هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا". ووصف سكوت ما يحدث في فلسطين بـ"الأبارتهايد الحديث" في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، قتل 4500 فلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب غزة عام 2008.