وضع في حديقة "ساكولنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، مجسم كبير لآلة "فوفوزيلا" الموسيقية، بطول تسعة أمتار.

وتحدث مدير الحديقة أندريه كوبوسوف، عن مواصفات الآلة العملاقة التي وضعت في الحديقة و تم تصميمها خصيصا لبطولة كأس العالم و المقرر إجراؤها في روسيا صيف العام الحالي

فبحسب كوبوسوف، فإن آلة الفوفوزيلا الموسيقية أصبحت شائعة في ملاعب كرة القدم، وعلى عكس الآلة الكلاسيكية فإن الفوفوزيلا التي وضعت في الحديقة، تتميز بأنها كهربائية وبصوتها الناعم الذي لايتجاوز 120 ديسيبل.

وسيكون لهذه الآلة وظيفة أخرى خلال المونديال، حيث سيتم بث أصوات المشجعين من داخل الملاعب من خلالها، الأمر الذي سيزيد من حماس المشجعين المتواجدين في الحديقة خلال فترة المباريات.

وتعتبر الفوفوزيلا إحدى الآلات الموسيقية الأكثر شعبية في ملاعب كرة القدم، وظهرت بشكل كبير في نهائيات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا.