تمكنت فصيلة مكافحة التهريب وسرقة السيارات التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المركبات واسترجاع أربع سيارات. حسب ما أفادت أمس الاثنين.

وأوضحت خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن باتنة، أن هذه العملية تعود ليوم 23 ماي الجاري بناء على معلومات مؤكدة تم بموجبها إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم البالغ عددهم أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا يمتهنون سرقة السيارات تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة.

وبعد إجراء التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة باتنة يوم الأحد ليصدر بحقهم أمر بالحبس.