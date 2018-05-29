قالت وسائل إعلام بلجيكية،اليوم الثلاثاء، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم مسلح بمدينة لياج (غربي البلاد)، بينهم منفذ الهجوم.

وحسب ما نقلت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، فإن رجلا أطلق الرصاص على شرطيين اثنين، في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، في شارع "أوغستان" بوسط المدينة.

ومر المشتبه فيه، في البداية على مقربة من مدرسة ثانوية، فأوقفه الشرطيان في عملية تدقيق روتينية، لكنه نجح في نزع سلاح أحدهما وقام بإطلاق الرصاص عليهما.

وعقب قتل عنصري الشرطة وشخص من المارة، قام باحتجاز سيدة تعمل في المدرسة الثانوية كرهينة، إلا أن الشرطة نجحت في "السيطرة" على المهاجم وإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى مصرعه في الحال. وأسفرت عملية السيطرة عليه عن جرح رجل شرطة.