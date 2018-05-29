كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة، أمس الثلاثاء، مخبأ للإرهابيين يحوي على خمس قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 1.6 طن من المواد الغذائية بعين قزام، فيما أوقف حراس السواحل بالقالة ستة غطاسين دون رخصة، وضبطوا أجهزة للصيد المحظور للمرجان ومعدات للغطس.



وذكر نفس البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي حجزت 4500 علبة سجائر ببسكرة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة، شخصا بحوزته ثلاثة بنادق صيد وكمية من الذخيرة.



ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران، محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.