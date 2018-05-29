تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية مستغانم من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز سلاحين ناريين وذخيرة كانت معدة للبيع.

وأوضحت، اليوم الثلاثاء، خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات المجموعة ، أن العملية تمت بناء على معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني لبلدية سيدي بلعطار شرق مستغانم، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعرض سلاح ناري للبيع بدون وثائق.

وبعد تكثيف عناصر الدرك الوطني للتحريات الأمنية تم تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 51 و66 سنة ورصد تحركاتهم لمدة شهر قبل الإطاحة بهم بالطريق الولائي على مستوى بلدية وادي الخير.

وقام أحد المشتبه فيهم برمي سلاح ناري من نوع بندقية مضخية من نافذة السيارة النفعية التي كانوا على متنها بمجرد مشاهدة نقطة المراقبة الأمنية.

و بينت التحقيقات التي أجرتها كتيبة الدرك الوطني لسيدي بلعطار أن الموقوفين كانوا بصدد بيع هذه البندقية المضخية من عيار 12 ملم لشخص مقابل مبلغ مالي قدره 800 ألف دينار جزائري.

وتم حجز سلاح ناري أخر من الصنف الخامس بندقية صيد وحمالة خراطيش ذخيرة بها 22 خرطوشة عيار 16 ملم في منزل أحد المشتبه بهم.

وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.