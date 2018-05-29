أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال" اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الشروب يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا في كامل بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، بسبب أشغال ربط محول القناة الرئيسية للماء الشروب الذي يزود هذه البلدية.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه الأشغال التي تندرج في إطار مشروع طريق مدخل الحرس الجمهوري بمدينة الكاليتوس، متمركزة على مستوى حوش "فليت" و ستؤدي غدا إلى انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب ببلدية الكاليتوس ككل، مضيفا أن الأمور ستعود إلى حالتها الطبيعية بشكل تدريجي في ذات اليوم بدء من الساعة العاشرة ليلا.

و طمأنت الشركة بشأن تسخير صهاريج لصالح المؤسسات العمومية والاستشفائية للتموين بالماء الشروب.