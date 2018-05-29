شدد وزير الفلاحة خلال زيارة قادته إلى مركب إنتاج الحليب بملبنة التل بولاية سطيف، اليوم، على ضرورة وصول الحليب المدعم إلى المناطق الداخلية الفقيرة، وأكد بأن سعر الحليب لن يشهد أي زيادة بحكم أنه مدعم وموجه إلى الطبقات الهشة و الفقيرة، فيما نفى وجود أزمة حليب بسبب أن الكميات المنتجة تكفي بشكل كبير لتغطية احتياجات الوطن.

من جهة أخرى كشف وزير الفلاحة خلال زيارة له للمخبر الوطني لإنتاج بذور البطاطا ببلدية قلال جنوب الولاية، أن الجزائر سوف تستغني نهائيا عن استيراد بذور البطاطا من الخارج في حدود آفاق 2022.