يسجل مكتب بريد الجزائر المتنقل بمنتزه"الصابلات" بالعاصمة منذ افتتاحه بمناسبة شهر رمضان إقبالا ملفتا مباشرة بعد الإفطار للمواطنين المتوافدين على الواجهة البحرية، بغية الاستفادة من مختلف الخدمات المالية والبريدية التي توفرها مؤسسة "بريد الجزائر" إلى غاية منتصف الليل على مستوى هذا الفضاء المجهز بأحدث التكنولوجيات و الأول من نوعه على المستويين الوطني والإفريقي ،حسبما لوحظ .

وبالمناسبة أشار مدير الاتصال بالمديرية العامة لـ "بريد الجزائر" ميزاري نافع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ،سهرة الإثنين إلى الثلاثاء "أنه تم تجهيز المكتب البريدي المتنقل بمنتزه "الصابلات" بالعاصمة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف الخدمات للزبائن بصورة عادية و التكفل بطلبات الزبائن في مجال السحب ، وذلك بداية من الساعة 21:00إلى غاية منتصف الليل، في "أجواء آمنة واستقبال جيد لتخفيف الضغط على مكاتب البريد الرئيسية والجوارية".

وأكد أن المكتب البريدي المتنقل الذي فتح أبوابه بمبادرة من مؤسسة "بريد الجزائر" يتمثل في حافلة من صنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، مجهزة بمولدات كهربائية وبمختلف التكنولوجيات ومرتبطة بشبكة الأنترنيت التي توفرها شبكة "اتصالات الجزائر" الفضائية، كما أنها متصلة بالأقمار الصناعية وتتوفر على تجهيزات هامة لطاقم العمال والزبائن ومؤمنة عبر كاميرات مراقبة ومجهزة بممر لتسهيل وصول فئة ذوي الإحتياجات الخاصة إلى الشباك.

و من المنتظر إنتاج وحدات أخرى من نموذج مكتب البريد المتنقل لتغطية جميع مناطق الوطن التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات خاصة داخل الفضاءات العمومية التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين خلال موسم الإصطياف.