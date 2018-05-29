تجري شركة "لافارج هولسيم"بولاية المسيلة غدا الأربعاء عملية تصدير لـ 17 ألف طن من الإسمنت الرمادي على مستوى ميناء جن جن بجيجل نحو إفريقيا الغربية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمجمع لافارج هولسيم الجزائر.

وتندرج هذه العملية السابعة من نوعها للمجمع منذ ديسمبر 2017 ضمن هدف مجمع "لافارج هولسيم - الجزائر" الذي يسعى إلى تصدير 2 مليون طن من الإسمنت في 2020 و كذا في إطار خطة وطنية طموحة ترمي إلى تصدير 5 مليون طن من الإسمنت سنويا.

وأكد " مجمع لافارج هولسيم - الجزائر" أنه و من خلال هذه العمليات المستمرة للتصدير يؤكد التزامه المتواصل و التام للمساهمة في تنويع مداخيل البلاد خارج المحروقات.

و يذكر أن الشركة أجرت ست عمليات تصدير نحو إفريقيا الغربية من بينها الأخيرة التي أجريت في ماي الجاري و التي شملت تصدير 8 آلاف طن من الإسمنت الرمادي.