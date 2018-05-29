لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء على بعد نحو 15 كلم من المنصورة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى محور الطريق الوطني رقم 1 إثر اصطدام بين شاحنة محملة بالبطيخ وأخرى لنقل عمال إحدى الورشات ، مما تسبب في مقتل شخصين بعين المكان، وإصابة 12 آخرين برضوض مختلفة ، كما أوضح ذات المصدر.

و قامت عناصر الحماية المدنية بنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بحاسي لفحل، فيما تم إجلاء الجرحى نحو العيادة المتعددة الخدمات بالمنصورة.

و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.