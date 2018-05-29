سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة الثالثة صباحا و 20 دقيقة حادث سقوط سيارة سياحية داخل مياه وادي الحراش بالعاصمة، وقد تم إنقاذ سائق المركبة، حسبما علم عن مصالح نفس الهيئة .

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد من خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل حادث سقوط سيارة سياحية صبيحة اليوم داخل مياه وادي الحراش بالمحمدية وقد تم إنقاذ السائق وهو شاب يبلغ من العمر 41 سنة.

وأبرز أنه فور وصول المعلومة إلى مصالح الحماية المدنية بعد بلاغ من المواطنين تدخلت عناصر الحماية المدنية بمكان وقوع الحادث بوادي الحراش القريب من الجسر الذي يربط مشروع جامع الجزائر بمنتزه الصابلات حيث تم إنقاذ الشاب وتقديم الإسعافات الأولية له و نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي كما تم رفع السيارة.

وذكر المصدر، أن المديرية الولائية للحماية المدنية بولاية الجزائر سخرت للعملية فرقة غواصين متكونة من 3 عناصر وكذا سيارة إسعاف وشاحنة جر ورفع.