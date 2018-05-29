القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا بالعاصمة

مجتمع
29 مايو 2018 () - خ.د/وأج
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أشار تقرير أعدته مصالح ولاية الجزائر إلى القضاء  على أكثر من 316 حيا قصديريا من مجموع 569 تم إحصاءها بولاية الجزائر و ذلك  خلال عمليات إعادة الإسكان ال23 التي عرفتها العاصمة منذ جوان2014 إلى غاية  جانفي 2018 مما سمح بإعادة إسكان أكثر من 44 ألف عائلة.

 و استنادا إلى ذات المصدر فقد "تم جراء القضاء على 316 حيا قصديريا  بالعاصمة، استعادة أكثر من 460 هكتار من الأراضي سمحت بإنجاز مشاريع مهيكلة  بالعاصمة ،مثل الحرم الجامعي لمدينة معالمة و الجسر الكبير لوادي السمار".

و ضمن المشاريع المهيكلة لمدينة الجزائر التي تم استئنافها بعد القضاء على  المواقع القصديرية التي كانت تحتلها نذكر "مشاريع الجامع الكبير و خط السكة  الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة و إعادة تهيئة وادي الحراش وسد الدويرة و مقر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و مقر وزارة الشؤون  الدينية و الأراضي الموجهة لبرامج سكن عدل و السكن العمومي الإيجاري و المؤسسة  الوطنية للترقية العقارية.

 

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