أشار تقرير أعدته مصالح ولاية الجزائر إلى القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا من مجموع 569 تم إحصاءها بولاية الجزائر و ذلك خلال عمليات إعادة الإسكان ال23 التي عرفتها العاصمة منذ جوان2014 إلى غاية جانفي 2018 مما سمح بإعادة إسكان أكثر من 44 ألف عائلة.

و استنادا إلى ذات المصدر فقد "تم جراء القضاء على 316 حيا قصديريا بالعاصمة، استعادة أكثر من 460 هكتار من الأراضي سمحت بإنجاز مشاريع مهيكلة بالعاصمة ،مثل الحرم الجامعي لمدينة معالمة و الجسر الكبير لوادي السمار".

و ضمن المشاريع المهيكلة لمدينة الجزائر التي تم استئنافها بعد القضاء على المواقع القصديرية التي كانت تحتلها نذكر "مشاريع الجامع الكبير و خط السكة الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة و إعادة تهيئة وادي الحراش وسد الدويرة و مقر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و مقر وزارة الشؤون الدينية و الأراضي الموجهة لبرامج سكن عدل و السكن العمومي الإيجاري و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.