لا يزال شبح الخوف من المصير المجهول يخيم على مدينة المزرعة بتبسة بعد اختفاء الطفل محمد منصورية البالغ من العمر 10 سنوات والمتمدرس بالصف الرابع ابتدائي في ظروف غامضة منذ مغرب السبت الفارط.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن الطفل محمد خرج مع أذان العصر متجها للمسجد ولم يعد إلى البيت مع ظن العائلة القاطنة بمقر البلدية أنه تنقل إلى منزل جدته 700 متر عن مسكنه، غير أن السيسبانس والخوف دب وسط العائلة بعدما تأكد خبر عدم تواجده أصلا حتى عند الجدة وأستنفرت العائلة كل الأقرباء منذ الساعة الرابعة مساء يوم السبت دون جدوى إلى غاية كتابة هذه الأسطر ،وظلت المدينة الهادئة في حالة استنفار قصوى من طرف الأقرباء والسكان للبحث عن الطفل في كل مواقع المدينة ، وقد استعملت دوريات الدرك الوطني المكثفة حتى الكلاب المدربة على مستوى ورشة بناء 40 سكنا وكانت النتيجة سلبية وتفيد معلومات أخرى أن قرائن جديدة قد تظهر في الحادثة لا زالت رهن التحري غير مسربة بمبرر سرية التحقيق وعدم التشويش على مختلف فرضيات مصير محمد منصورية الذي أحدث اختفاءه حالة من الحزن العميق وسط العائلة التي بدأت تتخوف على مصير أبنها في ظل رواج إعلامي كبير في السنة الفارطة عن شبكات منظمة تحترف اختطاف الأطفال.

من جهتها شاركت المؤسسات الأمنية في دوريات البحث عن رميسة بدوار الرقيبة بفم المطلق بلدية العقلة المالحة ومحمد منصورية بالمزرعة وتوزعت فرقة التفتيش من الجيش والدرك والحماية المدنية برفقة المواطنين على كل المواقع المشتبه فيها والمسالك الريفية المحتملة في ظل تخوف واسع من وقوع الاثنين في قبضة عصابات اجرامية لاستغلالهم في تجارة وتهريب الأعضاء فيما تطرح عدة أسئلة عن تزامن نشوب الحريق في حقول الحلفاء بمنطقة الرقيبة أين تقطن عائلة الطفلة رميسة.