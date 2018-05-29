قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد حكم الساحة السعودي فهد المرداسي من نهائيات كاس العالم 2018 المقررة بروسيا من 14 جوان إلى 15 جويلية المقبل بسبب تهمة الرشوة قبل نهائي الكأس الملك .

وأبلغت الفيفا رسميا الاتحاد السعودي باستبعاد الطاقم السعودي بأكمله الذي يتكون من فهد المرداسي وعبد الله الشلوي ومحمد العبكري.

وأوضح " الفيفا" في الخطاب أن الاستبعاد جاء وفقًا لإستراتيجية لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، بوجود طاقم الحكام كاملاً "الساحة والمساعدين" في كأس العالمي الذي تم إعداده منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد ترك مشاركة الشلوي والعبكري من عدمها في كأس العالم، بيد الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقًا لخطاب بعثه لـ"فيفا" الأسبوع الماضي.

يذكر ان الاتحاد السعودي قرر إيقاف الحكم المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه رشوة من أحد الأندية المحلية قبل نهائي كاس الملك.