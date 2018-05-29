بلغت كمية المحجوزات من المواد الاستهلاكية الفاسدة و التي حاول عدد من التجار ترويجها عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان أزيد من 5 أطنان، غالبيتها من اللحوم الحمراء و البيضاء، حسبما أكده اليوم الثلاثاء دهار العياشي ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر.

و أوضح دهار أنه و في إطار عمل أعوان الرقابة و مكافحة الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر تم خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل حجز أزيد من 5 أطنان من المواد الاستهلاكية غالبيتها من اللحوم الحمراء و البيضاء، و التي "تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري".

و أضاف أن عمل الأعوان في ما يخص مراقبة النوعية و قمع الغش أسفر على تحرير691 محضر ضد التجار المخالفين ، فيما بلغ عدد عمليات المراقبة 2359 تدخل عبر محلات البيع بالتجزئة و الجملة و كذا على مستوى الوحدات الإنتاجية.

كما تم إصدار 13 اقتراح غلق للمحلات في الفترة المشار إليها لارتكاب أصحابها مخالفات للقوانين المنظمة للعملية التجارية، يضيف دهار.

و حسب نفس الحصيلة، فقد تم أيضا رصد 3982 تدخل خاص بالممارسات التجارية نجم عنه تحرير 1279 محضر و 72 اقتراحا بالغلق ، فيما فاقت قيمة السلع غير "المفوترة" المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان أزيد من 46 مليون دج.

و وصل بذلك إجمالي المخالفات المرتكبة من قبل التجار والمحاضر المرفوعة من قبل أعوان مديرية التجارة بالعاصمة في الفترة المشار إليها إلى 1970 محضرا ، فيما بلغت حصيلة التدخلات الرقابية 6341 تدخلا، بينما وصل عدد المحلات المقترحة للغلق بالولاية إلى 85 محلا.

يذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر جندت و بمناسبة حلول شهر رمضان زهاء 332 فرقة لمراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش وكذا مراقبة الممارسة التجارية وتم توزيع الفرق على جميع الأسواق الجوارية والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة في إطار حماية المستهلك وتنظيم آلية السوق وضبطها.