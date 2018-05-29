أطلقت شركة “بيبسي” للمشروبات الغازية مسابقتها الكبرى الخاصة بشهر رمضان، يتم فيها طيلة الشهر المبارك توزيع 100 مليون سنتيم يوميا على الفائزين. وكي تكون من بين الفائزين يوميا بـ100 مليون سنتيم عليك باقتناء قارورة عائلية “بيبسي” أو “ميراندا” أو “سافن آب”، وإرسال الرقم التسلسلي الذي تجده مكتوبا داخل “البوشون” وترسله عبر رسالة قصيرة للرقم 63006. ولم تنته العروض المميزة التي وضعتها الشركة العالمية خلال رمضان عند هذا الحد، بل بإمكان زبائن “بيبسي” الفوز بـما قيمته 500 مليون سنتيم، وذلك ابتداء من الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، وفي هذه المرة لن يلعب الحظ دوره، بل سيكون فائز واحد ويتعلق الأمر بالزبون الذي أرسل عددا أكبر من أرقام الأغطية السوداء عبر رسائل نصية إلى نفس الرقم وهو 63006. وتعد شركة “بيبسي” من بين الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج المشروبات الغازية، تأسست سنة 1893، ومن إنتاجات هذه الشركة أيضا مشروبات غازية أخرى مثل ميرندا وسفن أب.