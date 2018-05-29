دعا سعيد جلاب وزير التجارة صباح اليوم من البويرة ممثلي منتجي الخبز إلى الحوار مع وزارته المعنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بدلا من اتخاذ الإضراب وسيلة لتلبية مطالبهم.

وقال في تصريح لـ"الخبر " إن"وسيلة الإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصامات لا يحل المشكلة بل يلحق الضرر بمصالحهم ، عدا الآثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني وتأتي تصريحات الوزير هذه في الوقت الذي هدد فيه الخبازون بالإضراب بسبب الأوضاع التي ينشطون فيها والتي حالت دون تجسيد أهدافهم .

وكشف وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالحه "يقصد اللجنة الوزارية" لا تزال تعكف على تحديد الأسباب التي أدت برفع أسعار اللحوم الحمراء المستوردة في الأسواق الجزائرية رغم أن تكلفتها لم تتعد 700 دج جزائري للكيلو غرام الواحد عند وصولها الموانئ الجزائرية. كما أوضح أن المستهلك الجزائري لعب دورا كبيرا في رفع الأسعار من خلال تهافته على المنتجات الكثيرة الاستهلاك في المقابل قليلة العرض في الأسواق الجزائرية.

الوزير الذي وقف على حالة أسعار الخضر والفواكه المرتفعة بسوق وسط المدينة لولاية البويرة أوضح لـ"الخبر" بالقول " عدم إنخفاض الأسعار راجع لسوء التنظيم الذي يسود أسواق الجملة والتجزئة ، هنالك أشخاص يعملون على إحداث عدم التوازن بين العرض والطلب ، سنتدارك الأمور بعد رمضان بعد دراسة التقارير التي ستقدمها اللجنة المكلفة بهذا الأمر".

سعيد جلاب وقف أيضا على إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمحلات التجارية أين قاربت سقف 1300دج للكلغ الواحد من اللحوم المستوردة حيث طالب ذات الوزير بفتح تحقيق موازي مبرزا أن الدولة ساهت بشكل كبير لضمان منتوج اللحم على موائد المواطنين وبسعر لا يتعدى 1000دج . أمر آخر تطرق إليه الوزير وهو نظام الفوترة على المواد التي سيتم استيرادها من الخارج وعلل هذا الأمر بالقول "هو حماية لمنتوجاتنا المحلية ، نسعى لتحقيق توازن ما بين ما نستورده وما ننتجه هنا في الجزائر".