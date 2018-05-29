انتهت، اليوم الثلاثاء، عمليات البحث عن الطائرة الماليزية التي فقدت خلال رحلتها رقم "إم إتش 370" قبل أكثر من أربعة أعوام.

وذكرت شركة "أوشن إنفينتي" الأمريكية الخاصة، التي كانت تبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، في بيان لها، أنها "لم تعثر على أي حطام يخص الطائرة خلال الأشهر الماضية، بعدما قامت بعملية مسح واسعة في جنوب المحيط الهندي لمنطقة قدرت بنحو 80 ألف كيلومتر مربع باستخدام أسطول مكون من ثماني غواصات صغيرة".

وأعلنت الحكومة الماليزية، الأسبوع الماضي، أن البحث الذي تجريه الشركة الأمريكية عن الطائرة المفقودة كان من المقرر أن ينتهي الشهر الماضي، قبل أن يتم تمديده مرتين بناء على طلب الشركة، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 29 ماي الجاري. وواصلت شركة "أوشن إنفينتي" منذ بداية العام الجاري البحث عن الطائرة المفقودة باتفاق مع الحكومة الماليزية يقضي بعدم الدفع "إلا في حالة العثور على الطائرة أو صندوقيها الأسودين".

واختفت الطائرة الماليزية وهي من طراز بوينغ 777 عن شاشات الرادار خلال رحلة من مدينة كوالالمبور إلى بكين في 8 مارس 2014 وعلى متنها 227 راكبا و12 من طاقمها.. وقد تم إنفاق ملايين الدولارات على عمليات البحث التي نفذت على مناطق واسعة ولكن دون جدوى.