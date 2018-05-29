أكدت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، وفاة مائة شخص بسبب موجة الحر التي تضرب مدينة كراتشي جنوب البلاد منذ أيام، محذرة من سقوط مزيد من الضحايا خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية.

وقال المسؤول المحلي بوزارة الصحة الباكستانية، ناصر دوراني، في تصريحات اليوم، إن "موجة الحر المتواصلة منذ نحو أسبوعين أودت بحياة مائة شخص بمختلف مناطق كراتشي". وأوضح أن السلطات وضعت جميع مراكز الانقاذ وسيارات الاسعاف في حالة تأهب قصوى لا سيما في ظل التوقعات بأن تسجل درجات الحرارة مزيدا من الارتفاع بداية من يوم غد الأربعاء، محذرا المواطنين من الخروج من منازلهم والتعرض لأشعة الشمس.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول بهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، شاهد عباس، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ما فوق 45 درجة مئوية في الغد مما سوف يجعله اليوم الأكثر سخونة هذا الصيف بالنسبة لمدينة كراتشي التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.كما قال إن عشر مدن باكستانية سجلت، يوم أمس الإثنين، حرارة تجاوزت الـ 48 درجة مئوية.

يذكر أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في كراتشي عام 2015 عندما ضربت جنوب باكستان موجة حر خلال شهر رمضان الكريم.