ضرب زلزال بقوة 1 ،4 درجة على مقياس ريشتر، اليوم الثلاثاء، بحر إيجة قبالة سواحل غرب تركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد)، في بيان لها، أن مركز الزلزال يقع على بعد 65،8 كيلومتر من منطقة أيواجيق التابعة لولاية جناق قلعة، وعلى عمق 42،6 كيلومتر تحت سطح الأرض. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر جراء الزلزال.

يشار إلى أن تركيا تقع على صدع جيولوجي زلزالي ناشط تسبب في شمال الأناضول بمقتل أكثر من 20 ألف شخص في شهري أوت ونوفمبر عام 1999 شرق بحر مرمرة.