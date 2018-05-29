أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس"، الهيكل المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتهما المشتركة عن هجمات اليوم من غزة على إسرائيل.

وقال الجانبان في بيان مشترك صدر عنهما اليوم الثلاثاء: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء، وذلك ردا على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا، والتي كان آخرها استهداف مواقع سرايا القدس وكتائب القسام ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، إضافة إلى جرائم الحرب التي يمارسها العدو يوميا بحق أهلنا وشعبنا في مسيرات العودة على طول قطاع غزة".

وحملت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" في بيانهما إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأخير، قائلة: "العدو الصهيوني هو من بدأ هذه الجولة من العدوان ضد أبناء شعبنا واستهداف مجاهدينا ومواقعنا العسكرية خلال الـ48 ساعة الماضية، في محاولة للهروب من دفع استحقاق جرائمه بحق المدنيين السلميين من أبناء شعبنا، تلك الجرائم التي ضج لها العالم لبشاعتها ودمويتها".

وشددت على أن هذا الرد المشترك اليوم "بعشرات القذائف الصاروخية على المواقع العسكرية الصهيونية وعلى الطيران المغير على قطاع غزة لهو إعلان لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال".

وتعهد الجانبان بأن المقاومة "لن تسمح للعدو أن يفرض معادلات جديدة" باستباحة دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وحذرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" إسرائيل من "التمادي والاستمرار" في استهداف الفلسطينيين، مضيفة: "ستكون كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن".