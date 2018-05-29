أضاف تطبيق "واتساب" بعض الميزات غير المسبوقة لمستخدميه، يتم اختبارها حاليا على نطاقات ضيقة على أن يتم تعميمها لاحقا.

وحسب تقارير صحفية، فإن أهم الميزات الجديدة هي إمكانية إجراء محادثات صوتية جماعية، وميزة إرسال الرسائل لأشخاص ليسوا مسجلين على قائمة جهات الاتصال.

وسيكون بإمكان مستخدمي "واتساب" إجراء مكالمات صوتية جماعية بين 4 أشخاص على الأقل.

ويتم اختبار هذه الخاصية حاليا على أنظمة "آي أو إس" لهواتف "آيفون"، فيما ستتم إضافتها قريبا لأنظمة "أندرويد".

وسوف تسمح الخاصية الثانية بإرسال رسائل لأشخاص دون الحاجة لتسجيل أرقامهم على هاتفك، وهي خاصية مهمة في حالة انخرطت في محادثة لمرة واحدة مع شخص ما لن تحتاج للتواصل معه في المستقبل.