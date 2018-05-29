تنفّس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الصعداء، مساء أوّل أمس، بعد أن أدخل حيز التنفيذ المنشور الوِزاري المحدد للعشر فئات المستثناة من الإقصاء من السكن العمومي الإيجار، وسوّى وضعية آلاف الملفات والطعون التي تراكمت منذ سنوات لمواطنين أقصوا من الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المبرمجة، رغم أنهم لا يحوزون سوى على سكنات ضيقة أو مساحات صغيرة موروثة عن الأجداد لا تُعوّض السكن اللائق. وخاطب المسؤول المعنيين قائلا: ”نرجو أن نكون قد أعدنا لكم حقا من حقوقكم وتداركنا ما لحقكم من إقصاء”، مبديا ارتياحه لإنهاء أزمة تخبّط فيها آلاف المكتتبين المقصين لسنوات، فيما عبّر أول المستفيدين من المنشور الجديد الحاضرين في القاعة عن فرحتهم بإعادة ”إدماجهم” في قائمة المعنيين بالحصول على سكن.