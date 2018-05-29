منع رئيس دائرة بولاية سكيكدة، رؤساء البلديات الذين يقعون تحت وصايته الإدارية، من مغادرة إقليم بلدياتهم إلا بعد إعلام الوصاية. وبرّر الـ”سو بريفي” هذا القرار بـأنه ”سجّل تنقلات غير مبرّرة من شأنها المساس بالسير الحسن لشؤون البلدية”. وعلّق منتخبون بالقول إن ”المير” المنتخب من الشعب، أصبح بفعل التعليمة هذه، موظفا إداريا لدى رئيس الدائرة. المنتخبون الذين استنكروا ما أقدم عليه رئيس الدائرة قالوا بأن الأخير لا يرد حتى على الهاتف فكيف يكون الآمر لرئيس البلدية عند الحالات الاستعجالية التي يكون فيها حضوره ضروري.