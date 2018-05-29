احتفل مشجعو الرابطة الرسمية لمشجعي ريال مدريد في الجزائر بطريقة خاصة بالهدف الأول الذي سجله كريم بن زيمة، الذي ينحدر من أصول جزائرية، في شباك ليفربول الانجليزي، في نهائي رابطة أبطال أوروبا، وسط أهازيج دوّت القاعة التي تجمّع فيها الأنصار لمشاهدة العرس الكروي في المركز التجاري ”أرديس”. وعاتب المشجعون كثيرا مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشان على إقصاء بن زيمة من التشكيلة التي ستمثل فرنسا في مونديال روسيا، وسط روح رياضية عالية طبعت أجواء الاحتفالات التي عاشها الأنصار.