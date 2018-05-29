

حجزت مصالح حرس السواحل و الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عشية اليوم 7 قناطير من مادة الكوكايين مخبأة داخل حاويتين كانتا على متن باخرة محملة باللحوم المجمدة قادمة من البرازيل، بعد وورد معلومات لدى عناصر حرس السواحل عن الحمولة المحظورة.

كانت السفينة قابعة بعرض البحر تنتظر الإشارة لدخول الميناء لتفريغ الحاويات المستوردة من طرف شركة كائنة بالجزائر العاصمة ملك لأحد المتعاملين في مجال استيراد اللحوم، لم يتضح بعد إذا كان على علم بوجود الكوكايين على متن السفينة أو أن الشبكة استغلت العملية لإخفاء المادة المحظورة وسط الحاويات.

ولا تزال لحد الساعة الأبحاث متواصلة على متن السفينة على كميات إضافية من مادة الكوكايين.