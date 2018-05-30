تحوّل المدرب زين الدين زيدان في ظرف قياسي إلى النجم رقم واحد في ريال مدريد الإسباني وكسب قلوب ملايين من محبي هذا النادي في كامل أقطار المعمورة، بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال المغامرة التي يعيشها مع النادي الملكي، كان آخرها التتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

بفضل هذا الإنجاز يكون “زيزو” قد دخل تاريخ رابطة أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، كونه أول مدرب في تاريخ هذه المسابقة يتوج باللقب 3 مرات متتالية، في النظامين القديم والجديد للبطولة، بعدما نال اللقب الأوروبي الأول الموسم ما قبل الماضي أمام أتلتيكو مدريد والموسم الماضي أمام جوفنتوس وهذا الموسم أمام ليفربول الإنجليزي.



تشاؤم ديشامب من مستقبل زيزو التدريبي

وعندما تولى أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق الثاني بنادي ريال مدريد الإسباني في عام 2015، لم يكن خيارا مقنعا لأحد وتنبأ له أصحاب الاختصاص بالفشل وعدم تحقيق إنجازات كبرى، عكس ما كان عليه الحال كلاعب، ما جعل زميله السابق في منتخب “الديكة”، ديدي ديشامب، يستبعد نجاحه في عالم التدريب، خاصة أن زيدان عانى من سوء النتائج مع رديف ريال مدريد، ما دفع مسؤولي النادي إلى التفكير في إقالته. لكن إصراره على النجاح جعله يواصل العمل والتعلم من خلال الدراسة ومحاولة الحصول على أكبر الشهادات في عالم التدريب.. وبقيت الانطباعات الأولى أن زيدان سينضم إلى مجموعة اللاعبين العظماء الذين فشلوا في تجاربهم كمدربين، لكن زيدان أعاد ترتيب أوراقه وبدأ في تحقيق بعض الانتصارات وإن ظل غير مقنع.



وعندما تولى تدريب الفريق الأول للريال في جانفي خلفا للمدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، ظهرت حالة من التذمر بين بعض أعضاء الفريق من تدريباته الغريبة وافتقاده القدرة على إلهام الفريق في المباريات.



وفي المباراة التي خسرها الريال أمام جاره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، بدا أن زيدان ألقى بآخر أوراقه كمدرب، حيث تفوق عليه تماما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، والأكثر من هذا بدا أن اللاعبين لا يقتنعون به.



ولكن هذه المباراة كانت من آخر إخفاقاته في مسيرته التدريبية، حيث توج زيدان مع الريال بلقب رابطة الأبطال في نهاية أول موسم له مع الفريق، بعدما قدم أفضل ما لديه في المواجهة مع أتلتيكو وسيميوني في النهائي الأوروبي.

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وفي الموسم التالي، قاد زيدان الفريق إلى الفوز بثنائية الليغا الإسبانية ورابطة أبطال أوروبا، وهو ما لم ينجح فيه الريال منذ خمسينيات القرن الماضي.



ورغم ضياع حلم الدفاع عن لقب البطولة الإسباني في الموسم الحالي بعد مسيرة متواضعة من الفريق الذي أنهى الموسم بفارق 17 نقطة خلف منافسه التقليدي العنيد برشلونة الذي توج باللقب، حوّل “زيزو” كامل اهتمامه لرابطة أبطال أوروبا وتطور أداؤه الخططي، حيث تناوب الفريق بين طريقة اللعب 4 / 3 / 3 التي طبقها أنشيلوتي وبينيتيز وطريقة اللعب 4 / 4 / 2 التي تعني التخلص من القاعدة غير المدروسة في الريال والتي اعتمدت على الدفع بالثلاثي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة سويا في الهجوم بغض النظر عن جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وأقنع زيدان لاعبه البرتغالي رونالدو بالحصول على راحة خلال الموسم، ليحصل منه على أفضل ما يريد من مستويات خلال المراحل الحاسمة.



كما حرص زيدان على مناصرة لاعبيه، حيث علق على محاولات الريال ضم حارس مرمى جديد في منتصف الموسم وأن الكوستاريكي كيلور نافاس سيظل الحارس الأول لديه.

وأثمر إخلاصه للاعبيه، حيث توج الفريق باللقب الأوروبي 13 والثالث على التوالي في رصيده.

يفتخر بجزائريته

رغم أنه ترعرع في فرنسا ودافع عن ألوان منتخب “الديكة”، إلا أن زيدان لم يخف يوما أصوله الجزائرية في كل مناسبة يطرح عليه السؤال. وفي أحد تصريحاته التلفزيونية الفرنسية جدّد “زيزو” تمسّكه بأصوله الجزائرية وأكد قائلا: “لمن لا يعرفني أنا أصلي جزائري وفخور بكوني كذلك”، ومعلوم أن والديه ينحدران من بجاية.



وتعتبر مواجهة المنتخب الجزائري بملعب “فرنسا الدولي” سنة 2001 محطة هامة في مشوار زيدان، حيث كشف أنه تأثر وشعر بإحساس قوي لحظة دخوله إلى الملعب للمشاركة في هذا اللقاء وتمنى لو انتهت تلك المباراة بالتعادل.



وساهم زيدان، على غرار نجوم الكرة الإفريقية، في تقديم مساعدات خيرية وتبرعات للجزائر من خلال الزيارات التي كان يقوم بها إلى العاصمة وقرية والده ببجاية، كما حظي باستقبال الكبار من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي منحه وسام الأثير لمصف الاستحقاق الوطني.