لقي كهل مصرعه وأصيب ابنه البالغ نحو 04 سنوات ومرافقه بجروح وصف بعضها بالخطيرة، في حادث مرور مروع وقع ، قبل موعد إفطار مساء اليوم الثلاثاء ، على الطريق الولائي رقم 33 بين بلدية وادي الزناتي وبرج صباط غربي ڨالمة .



الحادث حسب المعلومات الأولية سببه اصطدام شاحنة لجمع الحليب بسيارة من نوع "طيوطا هيليكس"، بأحد المنعرجات الخطيرة بالمكان المعروف بـ"برج عويشة "، ما أسفر عن وفاة المسمى" هـ.حسان " البالغ من العمر حوالي 41 سنة ،بعين المكان ، وإصابة ابنه البالغ نحو 04ىسنوات بإصابات خطيرة ، اقتضت تحويله إلى مستشفى قسنطينة الجامعي .



كما أصيب مرافق الضحيتين "ب.نبيل" بجروح هو الآخر ، حيث يرقد بمستشفى وادي الزناتي ، بعدما وصفت حالته الليلة من مصادر من بلدة وادي الزناتي ، بالمستقرّة .



وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بنقل القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي الزناتي ، كما نقلت الجرحى إلى استعجالات ذات المؤسسة الاستشفائية ،فيما فتحت مصالح الدرك الوطني بالمنطقة تحقيقا في الحادث.



