أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الثلاثاء، من ولاية بومرداس، أن "أوبك" ستكرم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل مساهمته في الجهود القائمة لرفع أسعار النفط ابتداء من 2016 وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في أواخر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

وأضاف الوزير أن "في أواخر سبتمبر ستحضر وفود من البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى الجزائر من أجل تكريم رئيس الجمهورية لقاء حكمته ومجهوداته التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط من 20 دولارا في 2016 إلى قرابة الـ 80 دولارا حاليا".

وقال قيطوني إن الدول الأعضاء ستجتمع في فيينا في 22 جوان المقبل، لمناقشة تطورات السوق، مبرزا أن القضايا الجيوسياسية سيكون لها تأثير كبير على سعر الخام.

وأشار قيطوني إلى دور رئيس الدولة في التوصل إلى اتفاق ضمني بتاريخ الـ 28 سبتمبر 2016 في الجزائر بين أعضاء "أوبك" والذي صودق عليه لاحقا في جنيف.

ووفقا له، فإن العديد من الزيارات التي قام بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الطاقة في دول أوبك وحتى من خارج أوبك عام 2016 تهدف إلى التشاور مع الجزائر لتحديد سبل وطرق تثبيت أسعار الخام في السوق الدولية.