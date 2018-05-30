تصدر مدرب منتخب ألمانيا قائمة أغلى مدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق فعالياتها في 14 جوان المقبل بروسيا.

وفي إحصائية لصحيفة "آس" الإسبانية، حول ما يتقاضاه مدربو المنتخبات الـ32، تصدر يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني قائمة المدربين الأعلى أجرا، وجاءت قائمة المدربين الأعلى أجرا كالتالي:

1- يواكيم لوف: مدرب المنتخب الألماني، براتب سنوي قدره 3.8 مليون أورو، وتولى قيادة منتخب المانشافت منذ 16 أغسطس 2016.

2- ديديه ديشامب: مدرب المنتخب الفرنسي، براتب سنوي قدره 3.4 مليون أورو، وتولى قيادة منتخب "الديوك" منذ عام 2012.

3- تيتي: مدرب منتخب البرازيل، براتب سنوي قدره 3.4 مليون أورو، وتولى قيادة منتخب "السامبا" منذ عام 2016.

4- جولين لوبيتيجي: مدرب منتخب إسبانيا، براتب سنوي قدره 2.9 مليون أورو.

5- ستانيسلاف تشرتشيسوف: مدرب منتخب روسيا، براتب سنوي قدره 2.5 مليون أورو.

6- فرناندو سانتوس: مدرب منتخب البرتغال، براتب سنوي بحدود 2.2 مليون أورو.

7- كارلوس كيروش: مدرب المنتخب الإيراني، براتب سنوي بحدود 1.9 مليون أورو، وتولى قيادة المنتخب منذ عام 2011.

8- جاريث ساوثيجت: مدرب منتخب إنجلترا، براتب سنوي قدره 1.9 مليون أورو، وتولى قيادة منتخب "الأسود الثلاث" منذ عام 2016.

9- خورخي سامباولي: مدرب منتخب الأرجنتين، براتب سنوي قدره 1.75 مليون أورو، وتولى قيادة منتخب "التانغو" منذ عام 2017.

10- أوسكار تاباريز: مدرب منتخب الأوروغواي، براتب سنوي قدره 1.7 مليون أورو، وتولى قيادة المنتخب منذ عام 2006.

وجاء الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري في المرتبة الـ11، براتب سنوي قدره 1.5 مليون أورو، وخلفه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، مدرب المنتخب السعودي في المرتبة الـ 13، براتب سنوي قدره 1.4 مليون أورو.

وفي المرتبة الـ21 الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، براتب سنوي قدره 780ألف أورو، وحل التونسي نبيل معلول ، مدرب منتخب تونس في المرتبة الـ28، براتب سنوي قدره 350 ألف أورو.