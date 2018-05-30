إطلاق تكنولوجيا توصيل الألياف البصرية بالطارف

مال و أعمال
30 مايو 2018 () - إ.ش/ وكالات
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أشرفت وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة هدى إيمان فرعون أمس الثلاثاء، بولاية الطارف، على إطلاق تكنولوجيا توصيل الألياف البصرية إلى المنازل في إطار برنامج واسع  يستهدف هذه الولاية.

و تم إطلاق أشغال ربط 1858 منزلا بالطارف بالألياف البصرية انطلاقا من منطقة  برج سمار ببلدية الشط باستثمار عمومي بقيمة 235 مليون د.ج و مد 119 كلم من الألياف البصرية حسب الشروح التي قدمت للوزيرة.

و بعين المكان سلطت فرعون الضوء على مزايا هذه التكنولوجيا "المستدامة والآمنة" و التي توفر تدفقا عاليا من الأنترنت مؤكدة بالمناسبة ضرورة  ترقية الأداء في مجال التكنولوجيات و الرقمنة.

و حسب الشروحات التي قدمت فإن هذه التكنولوجيا التي بإمكانها توفير تدفق جد عالي يصل إلى غاية 100 ميغابايت في الثانية للزبائن العاديين و 1 جيغابايت في  الثانية للمهنيين ستكون متاحة أمام أكثر من 1800 زبون عبر 3 مناطق عمرانية  بولاية الطارف.

وينتظر ربط كل ولايات الوطن بشبكة الألياف البصرية بشكل كامل بعد سنتين أو ثلاث، حسبما صرحت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون.

 

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