حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية، بداية من اليوم الأربعاء، فيما ستعرف المناطق الشمالية الوسطى تشكل سحب عابرة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 إلى 24 درجة على المدن الساحلية، وما بين 24 إلى 30 درجة على المدن الداخلية والهضاب العليا والأوراس.

وحسب التنبيه الذي نشره الديوان الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فإن أمطار رعدية ستكون على 7 ولايات وسطى هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، وهذا بداية من الساعة منتصف الليل، لتستمر ليوم غد الخميس.

كما ستشهد المناطق الشمالية الغربية، تشكل ضباب خفيف ، و سحب ركامية على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا، في حين ستتشكل على المناطق الشمالية الشرقية سحب كثيفة مع بعض من الأمطار الرعدية، لتتحسن الأجواء نسبيا بعد الظهيرة.

أما في المناطق الجنوبية، ستعرف أجواء مغشاة، مع تشكل سحب مصحوبة بالأمطار الرعدية، فيما ستكون الأجواء صافية نوعا ما، بباقي مناطق الصحراء، وستتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 46 بشمال الصحراء وأقصى الجنوب.

و نبهت النشرية أن هناك رياح قوية و زوابع رملية على كل من الوادي و ورقلة بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة الغد الخميس .