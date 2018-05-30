أخلت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء،مخيم المهاجرين وطالبي اللجوء في منطقة"بورت دو لافيليت" في الدائرة 19 شمال باريس والذي كان يعرف بمخيم "الألفية".

و نقلت السلطات الفرنسية المهاجرين الذين كانوا يقيمون، في حافلات إلى قاعات رياضية، حيث جهزت بالأسرة حتى تكون مراكز استقبال مؤقتة، و أفادت السلطات أن العملية تمت في جو ساده الهدوء.

و انطلقت العملية بنقل النساء والأطفال قبل أن يصطف المهاجرون في طابور طويل نحو الحافلات التي أقلتهم.

وحضرت عملية الإخلاء العديد من المنظمات الإنسانية، التي كانت تحاول توضيح ما ينتظر هؤلاء المهاجرين بعد نقلهم، و محاولة تبسيط الأشياء لهم"،

كما عاينت العملية عناصر من مؤسسة "المدافع عن الحقوق" التي تتابع عن كثب الظروف التي تتم فيها، وإن احترمت كل ما يرتبط بحقوق المهاجرين. "و يذكر أحد عناصر المهجر: "أنه لم يتم إبلاغ المهاجرين بتاريخ الإخلاء.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب طمأن المنتقدين لسياسة الحكومة حول الهجرة، وأكد في بيان أنه "سيتم تأمين مراكز إيواء مؤقتة لكافة القاطنين في المخيم في أكثر من 20 موقعا مختلفا في باريس"