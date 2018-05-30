تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة ماسرة بولاية مستغانم مؤخرا من توقيف رئيس عصابة أشرار مختصة في سرقة الأموال مسبوق قضائيا في 11 قضية مماثلة وقضايا مخدرات، حسبما علم اليوم الأربعاء من هذا السلك الأمني.

و جاءت العملية بعد معلومات وردت للمصالح الأمنية مفادها أن شخصا يقوم رفقة ثلاثة آخرين بالسرقة على مستوى السوق الأسبوعية لبلدية ماسرة ، حيث قامت القوات الأمنية بتوقيف المعني البالغ من العمر 48 سنة، بسوق السيارات وهو متلبس بسرقة مبلغ مالي قدره 43 ألف دينار جزائري من أحد الضحايا وعثرت بحوزته بعد عملية التلمس القانونية على مبلغ أخر قدره 154000 ألف دينار جزائري. وبينت التحقيقات أن المشتبه به كان يقوم بمساعدة شركائه الثلاثة الذين لا يزالون في حالة فرار ومحل بحث بمباغتة الضحايا وسرقة أموالهم بطرق احتيالية.

وبتهمة السرقة في حالة تلبس تم تقديم المعني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس الذي أحال القضية إلى قاضي الحكم وأمر بإيداعه الحبس المؤقت.