هون الناخب الوطني رابح ماجر من قضية عدم حضور اللاعبين سفيان فيغولي ورايس وهاب مبولحي لتربص المنتخب الوطني الذي انطلق أول أمس.

وقال ماجر في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن غياب فيغولي ومبولحي عادي جدا، مضيفا أن اللاعبين قدما مبرراتهما التي سيدرسها الطاقم الفني.

وأضاف ماجر أنه كان يتمنى حضور مبولحي وفيغولي لمركز سيدي موسى مثل ما حدث مع رفيق حليش الذي تم تسريحه من الطاقم الطبي لـ"الخضر" بسبب الإصابة، مضيفا أن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمامهما مستقبلا.

من جهة أخرى أكد ماجر عدم خشيته من مواجهة منتخب كبير كالبرتغال، مضيفا أنه أول من وافق على المقابلة عندما جاء العرض من "الفاف"، إلا أنه أكد معارضته لتوقيت اللقاء الذي تزامن مع فترة الصيام.

وفي سياق آخر قال ماجر أن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تصفيات الكان شهر سبتمبر المقبل ضد غامبيا باتت جاهزة بنسبة 90 في المائة، مضيفا أن فترة المعاينة انتهت حيث ستكون المقابلتان الوديتان ضد الرأس الاخضر والبرتغال فرصة لضبط التشكيلة الأساسية.

وشدد ماجر أنه في حال التأهل لكأس أمم إفريقيا 2019 سيتم التحضير لهذا الحدث القاري ببلد قريب من الكاميرون الذي سيحتضن "الكان".

كما دافع اللاعب الدولي السابق عن حصيلته بعد سبعة أشهر على توليه زمام العارضة الفنية لـ"الخضر"، معتبرا أنه خاض 6 مقابلات فاز بأربعة وخسر اثنتين فقط.

وفي نفس السياق رفض ماجر، الخوض كثيرا في ملف مستقبله على رأس العارضة الفنية للخضر، قائلا: ''لا أشعر بأي ضغط ونحن نعمل في هدوء و رزانة. الآن، إذا رفض بعض اللاعبون الالتحاق بالفريق علينا طرح بعض الأسئلة. أعلم أنه يقال الكثير حولي وحول الطاقم الفني للمنتخب الوطني وأنا احترم كل الآراء رغم أن الحقيقة مغايرة''.

وقال صاحب الكعب الذهبي في هذا الصدد: ''أظن أنه من الأفضل طرح السؤال على خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حول هذا الموضوع . فأنا غير مؤهل للحديث حول هذا الموضوع''.

وبخصوص مسألة إعفائه من تدريب المنتخب الوطني المحلي، قال ماجر: ''لقد كثر الحديث حول هذا الموضوع. عندما التقيت برئيس الاتحادية الجزائرية لم يكن الموضوع مطروحا . القرار تم اتخاذه كي نركز على المنتخب الأول ولا يوجد أي مشكل. مع المدرب القادم، سنعمل بتركيز كبير، وكما قلت من قبل، علينا الاعتماد على أبرز اللاعبين بما فيهم المحليين تحضيرا لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستبقى هدفنا الرئيسي''.