كشف اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة،عبد الوحيد طمار أن التمديد الذي شمل آجال تسوية السكنات في إطار القانون 15/08 هو الأخير، وأكد على اللجان المكلفة بالملف على بذل المجهودات اللازمة لتمكين المواطنين من تسوية سكناتهم حتى يتمكنوا من الاستقرار.

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لقطاعه بتيبازة اليوم أن أحكام هذا القانون ستدخل ضمن قانون التعمير الذي تتم مراجعته ،وقال الوزير أنه من غير الممكن تمديد آجال هذا القانون كل سنة أو سنتين ومن الضروري أن يدخل في إطار أحكام قانون عادي.

من جهة أخرى، أكد الوزير على تمكين المواطنين الذين اشتروا الشقق من دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار التنازل عن أملاك الدولة من عقود ملكيتهم ،وتفعيل العمل الجواري لتحصيل مستحقات إيجار السكنات .

وتابع الوزير بالقول ،أنه حان الوقت لتغيير الذهنيات في إنجاز السكنات من خلال التحول إلى تشييد أحياء سكنية تتوفر على كل المرافق لضمان راحة المواطن ،مضيفا أن الوزارة ستواصل الدفاع عن هذا التوجه.

كما أكد نفس المسؤول أن الوزارة مستعدة لتمويل عمليات تهيئة المشاريع السكنية المنجزة ولم توزع حتى يتم الإفراج عنها ،مبرزا أنه وبتوجيهات من الرئيس تقرر أن تكون سنة 2018 سنة لتوزيع السكن.