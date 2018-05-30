بإمكان المتسابقين للفوز بمقعد رئاسة رابطة كرة القدم المحترفة أو أن يكونوا من ضمن مكتبها التنفيذي، إيداع ملفات ترشحهم في الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 5 جوان، على الساعة 18:00 سا، حسبما أعلنته هذه الهيئة اليوم الأربعاء، مذكرة أن الجمعية العامة الانتخابية تجرى يوم 21 جوان (11:00سا)، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى( الجزائر العاصمة).

وأوضحت رابطة كرة القدم المحترفة في بيان نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت أن " إيداع ملفات الترشح سيكون من 30 ماي 2018 إلى 05 جوان 2018، على الساعة 18:00 سا "مشيرة إلى أن الملفات ستدرس في الفترة ما بين 06 جوان و 08 جوان عل الساعة 18:00 سا" أي عشية نشر "القائمة النهائية" بتاريخ 09 جوان 2018.

وفي حالة رفض ملف أي مترشح بإمكان تقديم طعن " من 10/ 06/ 2018 إلى 12/ 06/ 2018 على الساعة 18:00 سا "، حسب الرابطة، التي أضافت أن دراسة الطعن سيكون من 13/ 06/ 2018 حتى 14/ 06/ 2013 على الساعة 18:00سا، أي عشية نشر القوائم النهائية، المقررة في 15جوان.

ويأتي افتتاح هذا الترشح عشية انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، أمس الثلاثاء 29 ماي، بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتي عرفت المصادقة على القوانين الجديدة للرابطة والتي صادقت عليها وزارة الشباب والرياضة.

وطبقا للمادة 36- 1 لنفس القوانين، فإن المترشحين الذين هم أعضاء في المكتب التنفيذي او رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، يتوجب عليهم الاستجابة لتسع شروط متعلقة بالمنع من الترشح ومن بينها: أي يكون عضوا في الجمعية العامة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، من جنسية جزائرية وبالغ من العمر على الأقل 25 سنة وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية ولم يسبق له وأن تعرض لعقوبة رياضية تساوي أو أكثر من سنتين خلال الخمس سنوات السابقة للجمعية العامة التأسيسية وأن يكون لدية مستوى جامعيا و ليست له سوابق قضائية خطيرة.

وختمت الرابطة بالإشارة، إلى أن ملفات الترشح ينبغي أن تودع بمقر الرابطة المحترفة لكرة القدم، الكائن ببرج الجوهرة الكائن بـ554 حي محمد بلوزداد الجزائر العاصمة " مذكرة أن الأعضاء السبعة للجنة الانتخاب ( رئيس، ثلاثة أعضاء ولجنة الترشيحات وثلاثة أعضاء من لجنة الطعون) المنتخبون خلال الجمعية التأسيسية من 29 ماي 2018 ليس لديهم الحق للترشح لمنصب الرئيس أو في المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة.