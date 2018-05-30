ظهر الصحافي الروسي المعارض للرئيس فلاديمير بوتين أركادي بابتشينكو على قيد الحياة خلال مؤتمر صحافي في أوكرانيا، في تطور أثار الذهول الأربعاء، إذ كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مقتله في كييف الثلاثاء. وأوضحت كييف أنها اختلقت عملية قتل بابتشينكو لتفادي مخطط قتله الفعلي.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل غريتساك للصحافيين إن اختلاق مقتل الصحافي كان ضمن "عملية خاصة" استباقا لمخطط فعلي يهدف إلى قتله.

ويذكر أن بابتشنكو، وهو جندي سابق في حرب الشيشان وأحد أشهر مراسلي الحرب في روسيا، قد غادر بلاده خوفا على حياته بعد انتقاده لسياسة روسيا في أوكرانيا وسوريا. وندد سياسيون روس مؤيدون للحكومة بتعليقات بابتشينكو على مواقع التواصل الاجتماعي حول القصف الروسي لمدينة حلب السورية وتصويره لموسكو بأنها المعتدي على أوكرانيا.

وفي وقت سابق وبعد الإعلان عن "مقتله"، اتهمت السلطات الأوكرانية الكرملين بهذه الجريمة، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استنكر هذه الاتهامات.