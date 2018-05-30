بلغت عائدات الميزانية المحصلة فعليا السنة الماضية 5432.9 مليار دج مقابل 4758.9 مليار دج سنة 2016 مسجلة ارتفاعا سنويا بـ14.2بالمائة، حسب ما ذكره المدير العام للعلاقات العامة لدى المديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي .

يذكر أن قانون المالية 2017 قد توقع عائدات ميزانية بـ 5635.5 مليار دج.

وقد بلغت الجباية النفطية المحصلة 2126.9 مليار دج سنة 2017 مقابل 1682.6 مليار دج سنة 2016 (+26.4 بالمائة) أي ما يعادل 39.2 بالمائة من العائدات الإجمالية للميزانية المحصلة فعليا.

وتوقع قانون المالية 2017 جباية نفطية بـ2.200 مليار دج.

و فيما يتعلق بموارد الجباية العادية المحصلة فقد بلغت 3305.9 مليار دج سنة 2017 مقابل 3076.4 مليار دج سنة 2016 بارتفاع نسبته 7.7 بالمائة. وقد مثلت هذه الموارد 60.8 بالمائة من العائدات الإجمالية للميزانية سنة 2017.

ويتكفل بتحصيل الضرائب العادية كل من المديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة والجمارك.