أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الأربعاء أن زكاة الفطر عن شهر رمضان لعام 1439 قد حددت بـ 120 دج.

ودعت الوزارة في بيان لها إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل التي قدرت هذه السنة بمائة وعشرين 120 دينار جزائري، وهي "قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت بلدنا".

وأوضحت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، غني أو فقير إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.

وأضاف البيان أن الوزارة كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على ألا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.