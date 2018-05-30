تصريحات اللاعبين زين الدين فرحات (لوهافر الفرنسي) وإسماعيل بن ناصر (أمبولي الإيطالي) خلال الندوة الصحفية التي نشطها الناخب الوطني رابح ماجر بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر) بمناسبة المقابلتين الوديتين للخضر أمام الرأس الأخضر والبرتغال.

- زين الدين فرحات : " علينا التركيز على المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر التي علينا الفوز بها بالأداء والنتيجة وتفادي التفكير في مقابلة البرتغال.وبالنسبة للصيام، سنستشير الطاقم الفني في هذا الأمر. أنا في خدمة المنتخب الوطني وجاهز للعب في أي مركز يطلبه مني الطاقم الفني. المجموعة الحالية للخضر تمثل قوة المنتخب وعلينا العمل لتحسين مستوانا أكثر. هي فرصة مواتية لي أن العب بجانب كريستيانو رونالدو. وبالنسبة لفريقي لوهافر، فقد كنت أتمنى تحقيق الصعود معه إلى الرابطة الأولى الفرنسية لكن ذلك لم يتحقق وعلينا التفكير في المستقبل. لدي عقد يمتد الى 2019 وهناك فرق طلبت التعاقد معي لكنني لم أفصل بعد في وجهتي المستقبلية."

- اسماعيل بن ناصر : " لقد خضت المباراة الأخيرة مع الخضر ضد المنتخب السعودي وبالنسبة لي لا يهم من يلعب لأننا كلنا هنا للدفاع عن الألوان الوطنية. علينا ترتيب أمورنا والفرصة مواتية أمام الرأس الأخضر. لا يهم إن كنت أساسيا أو في دكة الاحتياط فإن ذلك لن يغير من معنوياتي و عزيمتي مع المنتخب. أدعو الأنصار إلى مساندة المنتخب الجمعة المقبل. بالنسبة لمستقبلي مع آمبولي الإيطالي، لقد وصلتني عروض لكنني لم أفصل بعد في الأمر.".