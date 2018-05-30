منعت سلطنة عمان استيراد أجهزة استقبال تتيح قرصنة برامج مجموعة "بي إن سبورت" القطرية مالكة حقوق بث كأس العالم لكرة القدم 2018، بحسب ما أعلن الأربعاء مسؤول عماني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "تم حظر استيراد أجهزة استقبال لفك التشفير التي يطلق عليها اسم +بي آوت كيو+، وذلك من منطلق الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ووفقا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" النافذ في السلطنة.

ووفقا لمصادر متطابقة، وجهت "بي إن" طلبات إلى العديد من الدول لمطالبتها بحظر أجهزة فك التشفير "بي آوت كيو" التي تقوم بإعادة بث محتواها عبر قمر "عرب سات".

وكانت شبكة "بي إن سبورت" أكدت لوكالة فرانس برس الإثنين أنها طلبت من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتخاذ إجراءات قانونية لوقف "مقرصني" بثها في السعودية، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشبكة.

وأعلن الاتحاد الدولي أنه "يأخذ على محمل الجد كل الانتهاكات المتعلقة بملكيته الفكرية، ويعمل مع المرخص لهم من قبل الفيفا عالميا لمواجهة هذه المسائل، بما فيها البث التدفقي غير الشرعي وإعادة البث غير المخولة".وأضاف أن "الفيفا يعمل مع شركائه المختلفين للتقليل من المسائل المرتبطة بانتهاك حقوقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويأتي ذلك قبل نحو أسبوعين على انطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي تقام بين 14جوان و15 جويلية. كما يأتي ذلك في ظل انقطاع في العلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، منذ الخامس من جوان 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. كما تأخذ الدول الأربع على قطر، مستضيفة مونديال 2022، تقربها من إيران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الأوسط.

وتمتلك "بي إن" الحق الحصري في بث كل مباريات بطولة كأس العالم (من 14 جوان إلى 15 جويلية) وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.