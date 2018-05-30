أعلن "الفيفا" الأربعاء استبعاد الحكام السعوديين الثلاثة الذين كان قد تم اختيارهم للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا، وذلك بعد إيقاف الحكم الرئيسي فهد المرداسي في المملكة بسبب شبهات رشوة.





وقالت الفيفا في بيان "في ما يتعلق بوضع الحكم السعودي السيد فهد المرداسي، تعتبر لجنة الحكام في الفيفا أن الشروط الواجبة ليتم اختياره لكأس العالم 2018 لم تعد مستوفاة، ولذا قررت أن اختيار السيد فهد المرداسي قد تم سحبه بمفعول فوري". وتابع "تماشيا مع فلسفة الفيفا في البحث عن تعيين حكام للمباراة يعملون معا كفريق من ثلاثة خلال التحضير، قررت لجنة الحكام أيضا استبعاد الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبدالله الشلوي، اللذين كانا من ضمن فريق المرداسي".

وأفاد الاتحاد الدولي بأنه أشعر الاتحادين الآسيوي والسعودي بالقرار، موضحا أنه لن يقوم بتعيين حكم رئيسي بدلا من المرداسي، بل سيقوم بتسمية الحكم الإماراتي حسن المهري والياباني هيروشي ياموشي "للعمل كحكمين مساعدين للحكم الرئيسي الإماراتي محمد عبدالله والياباني ريوجي ساتو اللذين سبق اختيارهما للتحكيم في البطولة".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت في منتصف مايو الحالي، إيقاف المرداسي (32 عاما) مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة" من نادي الاتحاد السعودي، بعد تعيينه لقيادة مباراته ضد الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.