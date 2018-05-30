قدمت روسيا مستضيفة كأس العالم لكرة القدم عرضا جديدا غير مقنع لتمدد مسلسل عدم فوزها الذي يعود إلى أكتوبر الماضي بخسارتها أمام النمسا 1-صفر في مباراة ودية يوم الأربعاء.

وعانى أصحاب الأرض، الذين لم يخوضوا مشوار التصفيات المؤهلة للنهائيات، من مشكلات دفاعية قبل أن يودع أليساندرو شوف الكرة في شباك إيجور أكينفييف عقب انطلاقة رائعة من ماركو أرناوتوفيتش عقب 28 دقيقة.وبسبب قلة خوض المباريات الرسمية نتيجة مشاركتها في النهائيات باعتبارها الدولة المستضيفة، أمضت روسيا بقيادة مدربها ستانيسلاف تشيرتشيسوف آخر عامين وهي تخوض مباريات ودية أمام مجموعة من المنتخبات الكبيرة في العالم لكن مشوار استعدادها بدا غير مثالي.

وواجه الفريق سيلا من الانتقادات من وسائل الإعلام الروسية عقب تلقيه لهزائم ثقيلة على أرضه امام البرازيل وفرنسا في مارس الماضي كما ثارت تساؤلات حول الجوانب الخططية السلبية التي يتبعها المدرب. وتلقت شباك روسيا 10 أهداف في آخر أربع مباريات وفشلت في الفوز في ست مباريات.

وعاد سيرجي إيجناشفيتش، الذي سيكمل عامه 39 في يوليو تموز المقبل، من الاعتزال لينضم لتشكيلة روسيا قبل خوضه النهائيات وحل بديلا للمصاب روسلان كامبولوف.

وتعد روسيا مرشحة نظريا لتجاوز المجموعة الأولى في النهائيات والتي تضم الأوروغواي والسعودية ومصر.