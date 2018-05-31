لا حديث في مدارس العفرون إلا عن مدير متوسطة أصبح يتصرف كأنه مالك للمؤسسة، لاعتقاده أن لا أحد سيعاقبه بسبب ما يروجه عن علاقاته المزعومة مع مديرة التربية بالبليدة. هذا المدير، حسب الشاكين منه، أصبح يتجرأ على حرمان الموظفين حتى من تعويض عطلهم المرضية، وتمادى إلى الحد الذي أصبح يعامل فيه بعض التلاميذ بطريقة كيدية وتوجيه الإنذارات لهم دون وجه حق بسبب خلافات مع أوليائهم، ناهيك عن فتحه مطعم المؤسسة الذي يفترض أن يكون موجها لتلاميذ وعمال المؤسسة لمن هب ودب من معارفه. الخطير في المسألة أن سكوتا مطبقا تفرضه الجهات الوصية حول تصرفاته، ما زاد من الشكوك حول طبيعة من يدعم هذا المدير الغريب!